TKP ve MMP için suç duyurusunda bulunulacak

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP) hakkında Anayasa Mahkemesi suç duyurusunda bulunulacak.

Güncellenme 17 Ocak 2017 14:11

Anayasa Mahkemesi, TKP ve MMP 2012 yılı kesin hesaplarıyla ilgili kanuna aykırı uygulamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Yüksek Mahkemenin, siyasi parti mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Komünist Partisi ve Milliyetçi Muhafazakar Partinin 2012 yılı kesin hesaplarının incelenmesi kapsamında parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Türkiye Komünist Partisi sorumluları hakkında, istenen bilgileri Anayasa Mahkemesine istendiği şekilde vermediği, hesap verilebilir kayıt ve belge düzeni oluşturulmadığı, hesabın dışında gelir ve gider yapıldığı, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Milliyetçi Muhafazakar Parti sorumluları hakkında da hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

AA