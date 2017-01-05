Tiryakilere kötü haber: Sigara yasağının kapsamı genişletildi

Sağlık Bakanlığı tarafından sigara içme yasağının kapsamı genişletilerek, mekanların yarı kapalı camlı alanlarında da ‘sigara içilmez’ yazacak.

Güncellenme 05 Ocak 2017 12:10

2015-2018 Tütünle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde birçok alanda tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklanmıştı. 2017 yılıyla birlikte yasaklara bir yenisi daha eklendi. Diğer sigara içilmeyen mekanlara ek olarak işletmelerin camlı sistemle korunan yarı kapalı alanlarında da artık sigara içilmesi yasak olacak.

Sağlık Bakanlığınca, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında "açık alan" düzenlemesinde yenilik yapılarak restoran, kafe gibi mekanların açılabilir camlı kısımlarının bulunduğu yerlerde de sigara içilmesi yasaklanacak.

Tek bir tarafında duvar bulunan mekanlar da kapalı alan sayılacak

Sağlık Bakanı Akdağ, "Lokanta, pastane, restoran gibi yerlerin önünde kapalı yerler yapılıyor, 'Yanları açık' denilerek sigara içilebiliyor. Üstü kapalı olan, tek bir tarafında bile duvar bulunan yerleri kapalı alan sayacağız.

Genç sigara içme oranında artış yaşandı

Materyalin ne olduğu önemli değil, cam dahi olsa burası da kapalı alan sayılacak. Sigara içme oranları yüzde 31'den yüzde 26'lara düştü ancak gençlerde sigara içme oranlarında artış yaşandı" açıklamasında bulundu.

Sağlıklı yaşam için 2017 yılında önemli adımlar atılması planlanıyor. Sağlıklı yaşamı teşvik etmek için yeni yılda çok daha belirgin adımlar atılacağını ifade eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede önemli adımlar atılacağını belirtti.

Bakan Akdağ, yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için ülke programlarını 2017'de çok belirgin hale getireceklerini, bu kapsamda tütün ve tütün mamulleri ile mücadele kapsamında önemli adımlar atılmaya devam edileceğini ifade etti.

Milliyet’te yer alan habere göre, yürütülen programlar sonrasında sigara içme oranının yüzde 31'den yüzde 26'lara düştüğüne ancak gençlerde sigara içme oranında artış yaşandığına dikkati çeken Akdağ, medya kampanyalarına ağırlık vereceklerini vurguladı. Akdağ, kapalı alanlarda sigara yasağını çok daha sıkı bir şekilde takip ederek tütünle mücadelede yeni bir dönem başlatacaklarını söyledi.

Sigara paketleri kapalı dolaplarda bulundurulacak

"Bu dönemde iki iş daha yapacağız." diyen Bakan Akdağ, sigaranın marketlerde dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda bulundurulacağını, sigara paketlerinde markaların belli olmayacağını ve paketin her tarafında uyarılar yer alacağını aktardı.

Nerelerde sigara içilmesi yasak olacak?

Mevcut uygulama kapsamında illere gönderilen 2015-2018 Tütünle Mücadele Eylem Planı'na göre, çocukların faydalandığı tüm açık alanlar, yürüyüş yolları, spor yapılan aletli egzersiz alanlarında da sigara içilmesi yasaklandı.

Havaalanı, otobüs terminali, tren garı, alışveriş merkezi, sinema, tiyatro, sağlık kurum ve kuruluşu gibi insanların yoğun olduğu yerlerin giriş kapılarına 5 metre mesafede sigara tüketilmesine izin verilmiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının açık alanlarının sadece yüzde 30'unda sigara içilmesine izin veriliyor. Aynı kurumlarda sigara içme alanlarının giriş kapısının 10 metre uzağında olması gerekiyor.

Üniversitelerde de Dumansız Kampüs uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Milliyet