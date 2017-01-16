Time Warner AT&T Tarafından Satın Alındı

ABD’nin en büyük telekom operatörü AT&T, dünyanın en büyük medya şirketini 85,4 milyar dolara satın aldı.

Güncellenme 16 Ocak 2017 01:13

ABD’nin en büyük operatörlerinden Verizon Yahoo’yu satın alarak haber ve içerik üreten önemli bir dijital medya şirketine dönüşürken, içerik konusunda eli zaten güçlü olan Google ve Facebook gibi internet devlerinin de kendi internet erişim servislerini kurarak aynı zamanda telekom hizmeti veriyor olduklarını da gözden kaçırmamak gerekiyor. Yine ABD’nin dev operatörlerinden Comcast’ın uzun yıllardır dev medya kuruluşlarını satın alarak kendini bir medya şirketine dönüştürdüğünü biliyoruz. Bu atmosferde elini en yavaş tutan operatör olarak AT&T duruyordu. Onun da 2015 yılında uydu TV ağı DirecTV’yi 48,5 milyar dolar ödeyerek satın alması, tetikte durduğunun ve fırsat kolladığının işaretiydi.

Sektörde Rekabet Kızışıyor!

Telekom ve medya sektörünün birleşmesi, internet çağının doğal sonucu olarak görünüyordu ve şirketler buna direnemeyeceklerini kabullendiler. Telekom şirketleri için müşterilerine sadece internet trafiği satmak, çeşmenin suyunun boşuna akması gibi bir görüntü oluşturuyordu. Önce kendi web portallerini kurarak kullanıcılarını internette yönlendirmeye ve bu portallerde içerik üretimi üzerinden reklam gelirleri elde etmeye başlayan operatörler, içerik üretiminin çok karlı olduğunu ve reklam gelirlerinin dev boyutlara ulaşabileceğini fark ettikçe birbirlerinden sadece abone değil, okur/izleyici çalma yarışına da girdiler.

Bugün gelinen noktada CNN, HBO, TNT ve DC Comics gibi dev markalara sahip Time Warner’ı rekor fiyatla satın alan AT&T, telekom operatörlerinin hayatta kalabilmek için medya şirketlerine evrilmek zorunda olduklarını resmen ilan etmiş bulunuyor. Bu alışverişin anlamını gözünüzde canlandırabilmeniz için onu Türkiye’ye uyarlarsak Turkcell’in veya Vodafone’un dev medya şirketlerinden birini satın almasıyla anlatabiliriz. Telekom operatörlerinin medya şirketlerine dönüşmek zorunda olması gerçeği sadece ABD’nin telekom şirketlerini kapsamıyor, Avrupa’nın ve Türkiye’nin telekom şirketleri de kendilerini içerik üreten medya şirketlerine dönüştürmek zorunda kalacaklar.