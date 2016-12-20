Tim Cook Müjdeyi Verdi!

Son dönemlerde Apple tarafından piyasaya sunulan iMac cihazlar çok fazla ilgi görmezken Apple CEO'su Tim Cook önemli müjdeler verdi.

Güncellenme 20 Aralık 2016 21:21

Apple Yıllardan beri teknoloji sektörünün en önemli markalarından birisi olurken özellikle son yıllarda piyasaya sunulan ürünler için genel bir memnuniyetsizlik oluyor. Kullanıcılar daha yüksek özelliklere sahip cihazları beklese de Apple bu konuda standartların üzerine çıkmayı başaramıyor. Bu açıdan özellikle üç yıldan beri herhangi bir yenilemenin yapılmadı iMac ve Mac Pro modelleri için artık kullanıcıların taleplerinin karşılanması söz konusu. Bu konuda yoğun bir eleştiri olduğu gibi Apple CEO’su Tim Cook tarafından bu konuda tüm detaylar açıklanarak önemli bir müjde verildi.

2017’de Yeni iMac Geliyor!

Masaüstü bilgisayar konusunda Apple olarak çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tim Cook 2017 yılında daha iyi ve kullanıcıların tatmin edilebileceği cihazlar ile piyasaya giriş yapılacağını söyledi. Çok açık bir şekilde 2017 yılına dair planlarını paylaşan Tim Cook özellikle harika iMac modellerinin piyasaya sunulacağını belirterek kullanıcılarda şimdiden bir beklenti yarattı.

Apple için uzun zamandan beri yenileme yapılmayan iMac konusunda artık eskisi kadar istekli olmadığı ve çalışmadığı öne sürülmüş olsa da Tim Cook yaptığı açıklamalar ile iddialara yanıt vererek bu konuda Apple'ın yeni ve gelişmiş özelliklere sahip bilgisayarlar ile piyasada olacağını duyurdu. Bakalım 2017 yılında Apple tarafından yapılacak yenilikler kullanıcılarda ne kadar bir etki yaratacak.