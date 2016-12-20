Tilki eksi 32 dereceye dayanamadı

Sıcaklığın eksi 32 dereceye düştüğü Bayburt'ta ayakta donan tilki görenleri hayrete düşürdü.

Güncellenme 20 Aralık 2016 18:20

Bayburt'un Çamdere köyünde köy sakinleri sabahın erken saatlerinde köyün alt tarafında bir tilki fark etti. Hareketsiz duran tilkinin yanına vardıklarında gerçek ortaya çıktı. Tilkinin ayakta donduğunu anlayan Çamdere köylüleri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

bayburtnethaber'den Murat Söylemez'in haberine göre, köy sakinleri ilk kez böyle bir görüntüye tanık olduklarını söylediler.