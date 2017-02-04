THY uçağı İran'a acil iniş yaptı

İstanbul'dan Vietnam'a gitmekte olan THY uçağı bir yolcunun aniden rahatsızlanmasıyla İran Zahidan Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Güncellenme 04 Şubat 2017 11:43

CNN Türk'te yer alan habere göre, Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağı bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran’daki Zahidan Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İstanbul’dan Vietnam'a gitmekte olan THY’e ait Airbus 300-330 tipi yolcu uçağı, bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran’ın güneydoğusunda bulunan Zahidan Havalimanı’nda acil iniş yaptı.

Bu sabah TSİ ile 7:05 yaşanan olayda, ilk müdahaleyi uçakta yapan sağlık ekipleri, hastayı Zahidan Hatemül Enbiya Hastanesi’ne nakletti.

Uçağın, hastanın durumunun netleşmesi için havalimanında beklediği belirtildi.

Kaynak: CNN Türk