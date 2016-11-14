THY Avrupa'da 7. hafta heyecanı yarın başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa basketbolunun kulüpler bazında en iyi organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları belli oldu.

Güncellenme 14 Kasım 2016 11:17