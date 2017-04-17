THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yarın başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Güncellenme 17 Nisan 2017 22:15

Bu sezon format değişikliğine gidilerek 16 takımlı lig usulüne göre oynanan organizasyonda, normal sezonda ilk 8'e giren takımlar çeyrek final mücadelesi verecek.

Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi, Türk basketbolu için bir ilke sahne olacak. Normal sezonda ilk 8'e girmeyi başaran Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş, çeyrek final biletini aldı. Türk basketbolu Avrupa Ligi'nde bu seviyede ilk kez aynı anda 3 takımla temsil edilecek.

3 galibiyete ulaşan Dörtlü Final'de

Play-off serisinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, İstanbul'da yapılacak Dörtlü Final'e kalacak.

Normal sezonu sırasıyla ilk 4'te bitiren Real Madrid, CSKA Moskova, Olympiakos ile Panathinaikos Superfoods, play-off'ta saha ve seyirci avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde ilk 2 maçlar, bu takımların sahasında oynanacak.

Üçüncü maçlar ise ligi 5 ila 8. sıra arasında bitiren Fenerbahçe, Anadolu Efes, Baskonia ve Darüşşafaka Doğuş'un sahasında yapılacak. Gerekirse 4. karşılaşmalara yine bu takımlar ev sahipliği yapacak.

Eşleşmelerde durum 2-2 olursa Dörtlü Final'e çıkacak takımı belirleyecek müsabaka, ilk 4 sırada yer alan ekiplerin ev sahipliğinde oynanacak. Türk takımlarının rakiplerini elemesi için mutlaka deplasmanda en az bir kere kazanması gerekecek.

AA