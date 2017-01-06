THY 34 seferini iptal etti

Bugünkü olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatlarda Türk Hava Yolları’nın (THY) 34 seferi iptal edildi.

Güncellenme 06 Ocak 2017 10:58

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yaşanması beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle iç ve dış hatta 34 seferini iptal etti.

THY’den yapılan açıklamaya göre; yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen olumsuz meteorolojik şartlar sebebiyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin yüzde 30 oranında azaltıldığını bildirdi.

AA