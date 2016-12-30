THY 220 uçuşunu iptal ettiğini açıkladı

Türk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 30-31 Aralık'ta iç ve dış hatlarda toplam 220 seferini iptal etmiş olduğunu bildirdi.

Güncellenme 30 Aralık 2016 13:07

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaay göre, olumsuz hava koşulalrı nedeniyle 30-31 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan iç ve dış hatlardaki 220 seferin iptal edildiği öğrenildi.

Türk Hava Yolları, 30-31 Aralık'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatta bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın (THY), resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı, buzlanma, kuvvetli rüzgar) nedeniyle bugün ve yarın planlanan 220 tarifeli sefer yapılamayacak.

Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

AA