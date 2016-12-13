TFF'den Emniyet Müdürlüğüne 3 milyon lira bağış

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 milyon lira bağış yapacağını açıkladı.

Güncellenme 13 Aralık 2016 16:03

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün yaptığı toplantıda, Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 milyon lira bağışta bulunma kararı aldığı belirtildi.

Vodafone Arena Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Bursaspor müsabakası sonrası yapılan terör saldırısının ardından böyle bir bağışta bulunulmasına karar verildiği aktarılarak, "Bu yardım, adı geçen müsabakada güvenliği sağlamak üzere görevde bulunurken şehit ve gazi olan personelin ailelerinin yanı sıra, tüm şehit ile gazi polis ailelerinin de yararlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilecek." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, meydana gelen terör saldırısı bir kez daha kınanarak, başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

AA