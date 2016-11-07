TFF ambulans iddialarına açıklık getirdi

Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe maçında Van Persie'nin yaşadığı sakatlığın ardından ambulansın uzun süre gelmemesine ilişkin TFF'den açıklama yapıldı.

Güncellenme 07 Kasım 2016 11:47

TFF'den, Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli futbolcu Robin van Persie'nin yaşadığı sakatlığın ardından bazı medya organlarında kamuoyunu yanlış bilgilendiren çeşitli iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli futbolcu Robin van Persie'nin sakatlanmasının ardından ilk etapta Fenerbahçe tarafından ambulans talebi olmadığı, daha sonra istenen ambulansın stat dışındaki kalabalıktan dolayı zaman kaybı yaşadığı belirtildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Van Persie'nin yaşadığı sakatlığın ardından bazı medya organlarında kamuoyunu yanlış bilgilendiren çeşitli iddiaların ortaya atıldığı bildirildi.

"KAMUOYU YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİ"

Karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanan Robin van Persie'nin saha içinde yapılan müdahale sonrasında sedye ile saha dışına alındığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Saha içerisindeyken, Fenerbahçe yetkilileri tarafından herhangi bir ambulans talebi olmamıştır. Soyunma odası koridorunun başında yapılan değerlendirme sonrasında ise oyuncunun film çektirmek için hastaneye gitmesi gerektiği söylenmiştir. O esnada, müsabaka devam ettiği için saha içerisinde bulunan biri özel hastaneye, diğeri ise Sağlık Bakanlığına ait 2 acil yardım ambulansından Sağlık Bakanlığına bağlı olan ambulans, stadyum dışından dolaşarak, stadyumun protokol tribünü girişine gelmiştir. Ambulans personeli, stadyum içerisinde bulunan ambulansın maraton tribünü tarafından çıkıp protokol tribününde bulunan takımların giriş kapısına geliş süreci esnasında ve stadyumun dışarısında bulunan kalabalıktan dolayı zaman kaybı yaşandığını ifade etmiştir. Daha sonra ise oyuncu, ambulans ile hastaneye götürülmüştür.''

Öte yandan Manisa 19 Mayıs Stadı Müdürü Rıza Çakır'dan alınan bilgiye göre de Van Persie'nin soyunma odası koridorunun başına götürüldükten sonra sarı-lacivertli yetkililerin ambulans talebinin olduğu, daha sonra anons edilen Sağlık Bakanlığının ilgili ambulansının, oyuncuyu alıp hastaneye götürdüğü kaydedildi.

AA