Tesla’nın Mucidinden Trafiğe Tünel Çözümü!

Tesla markasını yaratarak dünyanın gündeminde yer almayı başaran Elon Musk, Los Angeles'a özel olarak yeni bir projeye başladığını duyurdu.

Güncellenme 31 Ocak 2017 18:44

Tesla marka araçlarıyla dünya genelinde oldukça popüler olan Elon Musk, yeni bir projeye daha başlayacağını duyurdu. Özellikle Los Angeles için başlatılacak yeni projede, trafiğin rahatlıkyabilmesi ve daha kolay bir şekilde ulaşımın sağlanabilmesi alınan ye raltı tünellerinin oluşturulacağı belirtildi.

Daha önce Los Angeles trafiğine özel olarak kesin bir çözüm sunacağını söyleyerek beklenti yaratan Elon Musk sözünü tuttuğu gibi oldukça farklı ve özel bir trafik çözümü sunacak. Tünel kazma işlemlerinin başlatılması adına özel bir hazırlık sürecinin yaşandığı Tesla’da özellikle sondaj şirketinin kurulduğu ve bu şirket üzerinden gerekli kazma işlemlerine başlandığı belirtildi.

Twitter’dan Duyurdu

Konu ile ilgili açıklamaları Twitter hesabı üzerinden yapan Elon Musk Tesla arazisinde başlattıkları çalışmaların bir deneme olarak görülmesi gerektiğini ve başarıya ulaşılması halinde geleceğin ulaşım teknolojileri adına farklı bir yöntemin uygulanabileceğini belirtti. Şu anda kendi mülkiyetindeki arazilerde sondaj çalışmalarıyla tünel açmaya başlayan Tesla, burada elde edilecek başarıya göre yerel yönetimler ile ortak bir çalışma içerisine girebilecek. Fakat özellikle Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda şu an için ne yaptığımızı bilmiyoruz gibi sözler kullanan Elon Musk, yapılan işlemler hakkında bazı tereddütleri olduğunu da göstermiş oldu.