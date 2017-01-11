Tesla’dan Yeni 70 Megavatlık Bir Güneş Enerjisi Çiftliği

Dünyanın en büyük çatıya monte edilmiş güneş enerjisi tesisatı için Tesla harekete geçti.

Güncellenme 11 Ocak 2017 23:03

Electrek tarafından sağlanan belgeye göre Tesla, Nevada'daki Gigafactory'ye 70 megavatlık bir güneş enerjisi çiftliği ile güç sağlamayı planlıyor. Doğrulanmış verilerde, tesiste elde edilecek enerji sayesinde büyük oranda tasarruf elde edilecek.

Çatıya Kurulacak

Çatı için planlanan 70 megavat güneş dizilimi gerçekleşmesi halinde en büyük tesis olacak. Öyle ki Tesla bu konuda oldukça iddialı ve projenin dünyanın en büyük çatı güneş tesisinden yedi kat daha büyük olacağını söylüyor. Bu noktadaki amaç ise, Gigafactory'nin herhangi bir fosil yakıtları doğrudan tüketmemesi ve tesisin ihtiyaç duyduğu enerjinin çoğunun güneş tesisatı üzerinden alınabilmesi. Gün içinde üretilen fazla güç Tesla güç depolama pilleri tarafından depolanacak. Bu bakımdan farklı bir enerji planlaması ve tüketimi Tesla tarafından organize edilecek. Projede güneş panellerinin üretiminde ise büyük olasılıkla Tesla'nın geçtiğimiz yıl satın aldığı SolarCity görevlendirilecek.

Isınma İhtiyacı Ortadan Kalkacak!

Tesla, tamamen elektrik tesisine sahip olmasının daha fazla verimlilik ve sıfır karbon emisyonu sağlayacağını ve binanın ısıtmasının büyük bir kısmının akü üretimindeki atık sıcak su ile sağlanacağını söyledi. Kapalı su sisteminde bile standart işlemlere kıyasla yüzde 80 oranında temiz su kullanımı önlenecek ve tesiste üretim hattında 400 bin galon su devridaim ile ihtiyaçlar daha iyi ve ekonomik, çevreci bir şekilde karşılanacak.