Tesla’dan Önemli Bir Hamle Geliyor!

Tesla'nın en önemli özelliklerinden birisi olan yeni otomatik sürüş için yeni bir güncellemenin önümüzdeki hafta itibariyle aktif gelebileceği belirtildi.

Güncellenme 26 Aralık 2016 16:38

Dünya genelinde en çok dikkat çeken otomobil üreticilerinden olan Tesla, otonom sürüşe sahip elektrikli araçlarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Bugüne kadar pek çok farklı otomobil modeli ile kullanıcıların ihtiyacını karşılayan ve yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran Tesla, yeni otomobil modelleri için yaptığı çalışmaların yanı sıra teknolojik açıdan da altyapılarına güncellemeye devam ediyor.

Otonom Sürüş Güncelleniyor!

Otonom sürüş bugüne kadar en başarılı özelliklerden birisi olurken otonom sürüş için yeni bir versiyonun araçlara gelebileceği belirtildi. Özellikle geçtiğimiz günlerde yapılan bir sohbette Aralık ayı itibariyle yeni güncellemenin araçlara sunulacağı açık bir şekilde belirtilirken bu açıklamalar sonrasında Tesla marka aracı bulunan kişilerde de büyük bir beklenti yaratılmıştı. Bu açıdan kullanıcıların bundan sonraki süreç içerisinde gelecek güncellemenin nasıl bir deneyim sunacağını merak ettiği görülüyor.

Tesla Sözünü Tutacak!

Aralık ayı bitmeden söz verildiği gibi yeni özelliğin güncellemeye sunulacağının açıklanması üstelik beklentileri ve heyecanı daha da arttırdı. Güncelleme ile birlikte araçlara gelecek yeni özellikler ise şöyle;

Yükseltilmiş autosteer

Akıllı çağırma

Otomatik şerit değiştirme

Otomatik park

Şerit kalkış uyarısı

Çarpışma uyarı ve kaçınma

Acil frenleme

Cruise kontrol

Bu özelliklerle donatılacak araç kuşkusuz şu anda kullanılan yazılıma göre çok daha başarılı ve ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde.