Tesla Siparişleri Tek Tek İptal Ediliyor!

Tesla tarafından geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sunulan araçlar için yüksek ön sipariş verilirken yaşanan siyasi gelişmeler olayı farklı bir boyuta taşıdı.

Güncellenme 04 Şubat 2017 20:15

Tesla bugüne kadar elektrikli ve otonom araçları ile araç sektörünün en çok ön plana çıkan markalarından birisi olurken, bu konuda siyasi gelişmeler markanın önüne geçmeyi başardı. Paylaşılan son detaylarda özellikle Tesla CEO’su Elon Musk’ın tarafından alınan yeni karara kullanıcıların tepki gösterdiği bu nedenle ön siparişlerinden vazgeçmeye başladığı belirtildi.

ABD’de Trump Kavgası Büyüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçim sonrasında özellikle dünya genelinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’A karşı ciddi bir tepki gösterilirken, Elon Musk’ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ekonomik danışma grubuna katılma kararı alması Tesla sevenler tarafından da ciddi bir tepki çekti.

Bu hamleye karşılık olarak kullanıcılar verdikleri ön siparişlerden vazgeçerken kısa süre içerisinde bu sayı yüksek bir rakama ulaştı. Markanın siyasi alana girmesi kısa süre içerisinde marka adına durumun terse dönmesine neden olurken önümüzdeki günlerde farklı kararların alınabilmesi de bekliyor. Öyle ki bu durum markanın ekonomik anlamda ciddi zarar görmesine sebep verebilir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde alınan bu kararların gündem çıkmasının ardından yoğun tartışmalar yapılırken Tesla’ya eleştirenler kadar destek verenler de oldu. bakalım önümüzdeki dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl bir süreç yaşanacak.