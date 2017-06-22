Tesla Model S ile Tek Şarjda 900 KM Gittiler!

Tesla tarafından geliştirilen ve Tesla Model S adı verilen araç ile rekor menzile ulaşıldı.

Güncellenme 22 Haziran 2017 18:02

Tesla Model S modeli ile yapılan yeni test oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkart. Yapılan test sonrasında paylaşılan ilk bilgilere göre Tesla ile 900 kilometrelik bir menzile ulaşıldı. Bu durum özellikle Tesla'nın ne kadar iddialı olduğunu daha net bir şekilde gösterdi. Aracın resmi olarak yapılan tanıtımlarında tek bir şarj ile 542 kilometre gidilebileceği belirtiliyor. Yapılan testlerde ise özellikle Belçika'daki bir piste saatte 40 kilometre hızla 24 saat boyunca aracın kullanıldığı belirtildi.

Testlerde Rekor Seviyelere Ulaşıldı

Özer bir sistem ile test edilen bu araç, 24 saat boyunca sorunsuz bir şekilde kullanım sağlarken toplamda 900 kilometrelik bir mesafe gidilmiş durumda. Araç ile ilgili yapılan testler, raporlar ile paylaşılırken konu ile ilgili önemli bir değerlendirme Elon Musk’tan geldi.

Twitter hesabı üzerinden paylaşılan raporu değerlendiren Elon Musk özellikle doğru lastikler ile 1000 kilometrenin üzerine çıkılabileceğini söyledi. Yapılan bu açıklamalar ve raporlar özellikle Tesla araçlarına kişilerin daha fazla ilgi göstermesi sağladı. Elektrik araçlardaki en büyük sorunlardan biri takip mesafesinin kısalığıydı. Fakat tek bir batarya ile 1000 kilometreye ulaşabilen Tesla, bu konuda elektrikli araçlardaki büyük bir handikabı da ortadan kaldırmış oldu.