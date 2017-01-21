Tesla Model S 100D İle Menzil 540 KM’ye Çıktı

Tesla Motors tarafından yapılan yeni çalışmalarda menzil süresinin rekora ulaştığı belirtildi.

Güncellenme 21 Ocak 2017 17:50

Tesla ürettiği araçlar ile sürekli gelişme elde etmeyi başarırken özellikle menzil elektrikli araçlar için en büyük problemlerden birisi olarak görülüyordu. Fakat yeni duyurulan yeni gelişme ile birlikte Tesla Model S 100D modelinin tam dolu batarya ile 540 kilometreye kadar gidebileceği açıklandı. Elektrikli otomobillerde menzili en yüksek seviyeye çıkarmayı başaran Tesla, böylece araçlarını çok daha cazip bir hale getirdi.

540 KM İle Rekor Geldi!

Bugüne kadar piyasaya sunulan araçlarda pek çok farklı marka yaklaşık 200 kilometrelik bir menzile erişebiliyordu. Yapılan yeni çalışma sonrasında Tesla bu seviyeye 540 kilometreye çıkardı. 100 kwh’lık batarya ile performansı geliştirmeyi başaran Tesla yeni aracında sunduğu 540 kilometrelik menzil ile birlikte araçların uzun yollarda sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlayacak.

Tesla tarafından elde edilen rakam bugüne kadar otomotiv sektörünün en yüksek seviyelerinden birisi olarak kabul ediliyor. Tesla Model S 100D ile ilgili yapılan resmi açıklamalarda aracın teknik detayları da paylaşıldı.

Tesla Model S 100D Teknik Özellikleri Neler?

Aracın mevcut menziline rağmen 250 kilometre maksimum hıza çıkabilen araç oldukça dikkat çekiyor. Aracın 0’dan 100 kilometreye çıkış süresi ise sadece 4.2 saniye. Bu açıdan araçların menzilinin uzamasına rağmen performans kaybının yaşanmayacak olması oldukça dikkat çekiyor. Araç için yapılan tanıtımların ardından en çok konuşulan araçlardan birisi olmayı başaran Tesla Model S 100D bu bakımdan Tesla'nın en çok satan araçları arasında yer alabilir.