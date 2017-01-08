Tesla İçin Yarın Büyük Gün!

Elon Musk, bu sabah Tesla'nın en gelişmiş otopilot işlevlerini araçlara getirecek güncellemenin müjdesini verdi. İşte detaylar.

Güncellenme 08 Ocak 2017 22:02

Pazartesi günü tüm otomobiller için yeni bir güncellemenin yayınlanacağı ve güncelleme ile birlikte araçlarda bugüne kadarki en işlevsel otopilot kullanımının sağlanacağı müjdelendi. Konuyla ilgili üstelik tüm açıklamalar Tesla CEO’su Elon Musk tarafından yapıldı.

HW2 Modu Tüm Araçlara Gelecek!

Tesla tarafından geliştirilen HW2 modunun tüm araçlar için geleceği öğrenilirken, bu çok daha iyi bir deneyimin sunulmasını sağlayacak. Öyle ki daha önce geliştirilmesine rağmen HW2 olarak adlandırılan yazılım sadece 1,000 araçta tamamen çalışır durumdaydı ve veri toplanmaya devam ediyordu. Diğer tüm Tesla araçlarında ise sistem sadece gölge modunda çalışarak, arka planda etkisiz bir şekilde duruyordu.

2016’da Geliştirildi

Ekim 2016'dan beri satılan tüm Tesla modelleri HW2 otopilot kabiliyetine sahipti. Ancak Tesla güncelleme için çalışmalara devam ettiği için uygulama tamamen sunulmadı. Bu da büyük bir beklenti yaratmıştı. Nihayet artık HW2 tüm araçlarda uygulanacak. Geçen hafta, yazılımın ilk versiyonu aktif modda 1.000 otomobilde denenmeye başlanırken, Musk hafta sonuna kadar tüm araçlar için güncellemenin geleceğini duyurdu.

HW2 İle Ne Gelecek?

HW2 gelişmiş radar, kameralar ve ultrasonik sensörler ile birlikte araçlarda daha iyi bir veri sağlayacak. Tesla’nın esas hedefi ise teknolojiyi tam potansiyele ulaştırarak New York'tan Los Angeles'a kadar tamamen otonom bir yolculuk yapabilmek.