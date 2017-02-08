Tesla En Hızlı Olmayı Başardı!

Elektrikli otomobilleri ile otomobil sektörüne giriş yapan Tesla, bu alanda rekor kırmayı başardı.

Güncellenme 08 Şubat 2017 20:45

Dünyanın en hızlı arabası konusunda pek çok farklı markaya geride bırakmayı başaran Tesla en hızlı otomobil üreticisi konumuna yükseldi. Üstelik zirvede Ferrari, Lamborghini ve Bugatti gibi dünya devlerinin olmasına karşın tüm bu markaları geride bırakması da oldukça dikkat çekti.

Tesla Model S P100DL ile olarak piyasaya sunulan yeni araç kısa süre içerisinde sektörde dikkat çekerken, sıfırdan yüze çıkma saniyesi 2.28 saniye olarak belirlendi. Araç bu rekoru ile tüm araçları geride bırakmayı başardı. Geçtiğimiz yıllar içerisinde Tesla’nın bu konuda geride kaldığı görülürken yeni çıkarılan araç ile birlikte hız rekoru da kırıldı.

Yeni aracıyla bu rekoru kırarak tekrar hız rekoru eline alan Tesla, otomotiv sektörünün en etkin markalarından birisi olmayı başarmış durumda. Çok ifade edilmese de elektrikli araçları ve otomotiv dünyasındaki otonom sürüşe sahip modelleri ile kısa süre içerisinde devrim yaratan Tesla bu alanda yakalanması güç bir başarıya daha imza atıyor.

Logo Ne Anlama Geliyor?

Tesla için en çok merak edilen detaylardan bir tanesi Tesla'nın logosunun ne anlama geldiği olurken uzun zamandan beri pek çok farklı spekülasyon yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Elon Musk ise logonun motordaki bir bölümden esinlenildiğini ve herhangi bir sembol ya da simge olmadığını söyledi.