Tesla 53 Bin Aracı Geri Çağıracak

Son dönemlerin elektrikli otomobil üreticisi Tesla son günlerde hep başarılarıyla konuşulsa da yeni bir geri çağırma olayı duyuruldu.

Güncellenme 22 Nisan 2017 18:02

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı üretimler de dünya genelindeki liderliği almayı başaran ve elektrikli otomobiller konusunda liderliği olan Tesla araçları için geri çağırma duyurusu yapmaya hazırlanıyor. Özellikle 2016 yılının Ekim ayında üretilen araçlarda el freni sorunlarının yaşanmaya başladığını fark eden firma müşterilerin güvenlik açısından herhangi bir sorun yaşanmaması adına araçlarının servislere getirmesini isteyecek.

İlgili parçanın üretimi sonrasında 53.000 araçta bu hatalı el frenlerinin kullanıldığı ifade edilirken 53.000 aracın tüm değişim kararı ile yeniden tamir edilecek. Tesla için gündeme gelen bu haberler kısa süre içerisinde otomobil dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. 2016 yılı içerisinde 10 aylık bir üretim sürecinde üretilen el frenlerinden böylesine ciddi bir sorun olması kullanıcılarında tepkisini çekmiş durumda. Açıklamalara göre el frenleri yeterince çekilemiyor ve çoğu sürücü kısa süre içerisinde el frenlerinde ciddi problemler yaşıyor.

Tesla cephesinden elde edilen bilgilere göre sorun yaşanan araçlardaki değişimler 45 dakika içerisinde çözülecek. Bu bakımdan tüm araç sahipleri kolay bir şekilde araçlarını tamir ettirme fırsatına sahip. Servislerde verilecek bu destek önümüzdeki Ekim ayına kadar devam edecek ve böylece 53.000 araçtaki el fren sorunu tamamen ortadan kaldırılacak. Firma tarafından verilecek destekler de üstelik araç sahiplerine herhangi bir fatura çıkarılmayacak.