Termal turizmi kış mevsiminde sıcak günler yaşatıyor

Yazın güzide plajlarıyla dikkat çeken Ege Bölgesi kış mevsiminde de termal tesisleriyle gözde oldu.

Güncellenme 11 Ocak 2017 13:27

Termal zenginlikleriyle kış turizminde önemli yere sahip İzmir, Denizli ve Aydın'da turizmciler, yerli ve yabancı turistlerin gösterdiği ilginin mutluluğunu yaşıyor.

İzmir'in Balçova ilçesinde adını Truva Savaşı'nın ünlü komutanı Agamemnon'dan alan ve Büyük İskender'in de askerlerinin iyileştiği rivayet edilen kaplıcalar, başta Norveç olmak üzere İskandinav ülkeleri vatandaşlarından yoğun talep görüyor.

Balçova'da doluluk yüzde 80'e ulaştı

Balçova Termal Otel baş fizyoterapisti Burcu Aplak Arin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirtti.

Turistlerin eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra sağlıklarını korumak ve geliştirmek için de termal tesislerini tercih ettiğini anlatan Arin, kış aylarında talebin arttığını, yüzde 80 doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.

Pamukkale ve Karahayıt'da yoğunluk

Denizli'de termal kaynakların bulunduğu Pamukkale ve Karahayıt bölgesi, kış mevsiminde termal turizmde yoğunluk yaşıyor.

Yerli ve yabancı turistler, kış mevsiminde Pamukkale travertenlerinde sıcak suyun buharının oluşturduğu görsel şöleni izleyip travertenler üzerindeki yürürken, soğuk havada bölgedeki termal tesislerden yararlanıyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 12 ay boyunca sürdürebilir turizmin yapıldığı ender yerlerden birisi olan Pamukkale bölgesinin kış aylarında yoğun olarak termal özelliğinden dolayı misafir ağırladığını belirtti.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin burada hem tatillerini yaptıklarını hem de termal kaynaklardan faydalanarak tedavi olduklarına dikkati çeken Şen, "Sömestirde yoğun bir rezervasyon talebimiz var otellerde. Yüzde 100'e yakın doluluk oranlarına erişmesini bekliyoruz." dedi.

Germencik Rus turistleri ağırlıyor

Yaz turizminde Kuşadası ve Didim gibi önemli ilçelere sahip Aydın, kış aylarında da Germencik ve Buharkent gibi ilçelerde bulunan termal tesislerle turizmdeki hareketliliğini koruyor.

Germencik'te bulunan Dağ Termal'in İşletme Müdürü Servet Soylu, "122 oda kapasiteli tesisimiz hafta içi yüzde 80, hafta sonu ise yüzde 100 doluluk oranına ulaşıyor. Yurt dışından gelen misafirlerimizin ağırlığı Rusya'dan geliyor." diye konuştu.

AA