Teniste FED heyecanı

Teniste FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi için 1. Grup'ta üst üste 5. kez karşılaşmalara katılacak olan Türkiye'nin karşısına çıkacak ülkeler belli oldu.

Güncellenme 18 Ocak 2017 17:47