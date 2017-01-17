Telefonunuza S7 Edge Özelliği Ekleyin

Telefonunuza Galaxy S7 Edge modellerinden görmeye alışkın olduğumuz bir çekmece eklemek istiyorsanız, özel uygulamalar yeterli.

Güncellenme 17 Ocak 2017 18:51

Circle Sidebar adı verilen uygulama, telefonlarda farklı bir kullanım sağlıyor. S7 Edge modelleri ile gördüğümüz yeni kenar çubuğu sayesinde pek çok uygulamanın tek bir merkezden kontrol edilmesi mümkün. Bu açıdan yapacağınız özel ayarlamalar sonrasında siz de bu imkandan faydalanmaya başlayabilirsiniz.

Circle Sidebar

Circle Sidebar Samsung’un Galaxy S7 Edge gibi üst düzey telefonlarında dikkat çeken özelliklerden biri olan kenar çubuğunu tüm telefonlara getiriyor. Telefonun kenarından çekilerek açılan bu çubuk; sık kullandığınızı uygulama, ayar ve görevlere hemen erişmenizi sağlıyor. Bu uygulama sayesinde kendi Android telefonunuza da (Samsung olması şart değil.) benzer bir özelliği ekleyebilirsiniz.

Circle SideBar, varsayılan olarak telefonunu sağ kenarından parmağınızı sürükleyince beliren dairesel bir menü ekliyor. Menüye istediğiniz uygulama simgelerini ve kısayolları ekleyebilirsiniz. Simge boyutu, arka plan karartması, uygulama adlarının görünmesi gibi görünüm seçenekleri değiştirilebiliyor. Ayrıca menünün hangi kenardan açılacağını ve ne kadar süre sonra gizleneceğini ayarlamak mümkün. Uygulama, titreşimli geri bildirim desteği sunuyor ve farklı simge paketleri ile birlikte farklı kişiselleştirmeler sunuyor. Bu bakımdan özelikle sürekli telefon kullanan biriyseniz ve pratik bir çözüm arıyorsanız Circle Sidebar’ı deneyebilirsiniz. Zeeshan tarafından geliştirilen Circle Sidebar, üstlik tamamen ücretsiz bir şekilde indirime sunulmuş durumda. Kısıtlama olmaksızın uygulamayı indirerek kullanabilirsiniz.