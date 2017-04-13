Telefonların Pilleri Nasıl Şarj Edilmeli?

Akıllı telefonların pilleri ile ilgili çok önemli ve ilginç bilgiler paylaşıldı.

Güncellenme 13 Nisan 2017 22:03

Taşınabilir pil üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar tarafından yapılan açıklamalardan özellikle pil tüketimi konusunda yanlış bilgilerin olduğu vurgulandı. Öyle ki başta cep telefonu olmak üzere tablet ve taşınabilir bilgisayarlarda özellikle kullanıcıların yanlış bir şekilde cihazları şarj ettiği belirtilirken şarj seviyesini yüzde elliye geldiği zaman telefonların ve diğer cihazların yeniden şarj edilmesi gerektiği belirtildi.

Kullanıcılarının genelde bu konuda hata yaptığı vurgulanırken özellikle yüzde 10'un altına indiğinde şarj edildiği belirtildi. Fakat bu durumun şarjın uzun ömürlü olması noktasında oldukça dezavantajları attığı belirtildi. Yapılan açıklamalar sonrasında pek çok kişinin telefon ve diğer cihazları şarj etmesi noktasında farklı bir yol izlemesi de gerekirken batarya kullanım süresini yüzde 50 oranlarında şarja etmenin çok daha uzun sürebileceği belirtildi. Eski yıllarda kullanılan pillerin de şu anki davranışların doğru olsa da özellikle günümüzde kullanılan pillerin artık bu tip şarj alışkanlıklarına göre uygun olmadığı ve bu nedenle işlerinin daha uzun süreli kullanmak istemesi halinde mutlaka enerjinin yarıya düştükten sonra şarj edilmesi gerektiği belirtildi. Yapılan bu açıklamalar bugün sosyal medyanın da en çok dikkat çektik konuların başında geldi. Öyle ki pil kullanımları noktasında önemli bilgiler yer alırken bu açıklamalar pek çok kişinin yanlış yaptığını da ortaya çıkardı.