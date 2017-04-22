Telefonlardaki Batarya Ömrü Nasıl Arttırılır?

Uzmanlar tarafından yapılan yeni açıklamalarda telefonlarının pil ömrünü uzatmak adına yapılabilecek çeşitli teknikler paylaşıldı.

Güncellenme 22 Nisan 2017 21:21

Telefonların pil ömrünü uzatmak tüm kullanıcılar için oldukça dikkat çekici. Gün içerisinde yoğun olarak kullanılan telefonlarını şarjının bitmesi kişiler için sorun yaşatırken özellikle dikkat edilecek küçük detaylar bu konuda daha uzun bir pil ömrünü sağlayabilir. Kullanıcıların telefon satın alırken bazı detaylara dikkat etmesi ve özellikle yüksek kapasite sunacak telefonları satın alması kullanımda oldukça avantaj sağlayacak. Bu bakımdan pil ömrünü düşünen kullanıcıların özellikle ilk satın alma aşamasında telefonlara iyi bir süzgeçten geçirmesi gerekiyor.

Telefonların batarya ömrünü arttıran en önemli diğer bir detay bataryalarının doğru bir şekilde şarj edilmesi gerekiyor. Genellikle kullanıcılar gece yatmadan önce telefonlarını şarja takarken tüm gece boyunca şarjda kalan telefonlar bu konuda handikap yaratıyor. Bu bakımdan telefonların yüzde sıfıra ulaşmadan uygun bir zamanda şarjda bırakılması ve yüzde yüzlük doluluk oranına ulaşıldığında şarjdan çıkarılması gerekiyor.

Telefonların batarya ömrünü arttırabilecek diğer bir detay ise doğru ve orijinal adaptörün kullanılması. Günümüzde farklı modellerin adaptörleri birbirine uyumlu olsa da kullanıcıların en iyi sonucu alabilmesi ve bataryanın zarar görmemesi adına kendi orijinal batarya adaptörünü kullanması gerekiyor. Böylece telefonu için istenen güç ayarlandığı ve sistemde kabul edildiği gibi alınacağından dolayı herhangi bir sorun yaşanmayacak.