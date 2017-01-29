Telefondan Kan Tahlili Yapılacak!

Cep telefonu ve mobil uygulamaların gelişmesi, sağlık alanında da pek çok yeniliğe uygun ortam oluşturur.

Güncellenme 29 Ocak 2017 22:42

Türk bilim adamları tarafından yapılan yeni açıklamalarda, cep telefonu üzerinden sağlık taramasının yapılabileceği belirtildi. Özellikle geliştirilen yeni bir kağıt üzerine damlatılan kan için tahlillerin direk uygulama aracılığı ile yapılabilecek olması bu konuda sağlık işlemlerindeki taramaların daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlayacak.

Özellikle hepatit B, hepatit C ve çeşitli kanser türlerine yönelik yapılan kan tahlillerinin cep telefonu uygulamaları ile yapılmasına imkan veren uygulama, pek çok kişinin de daha pratik bir şekilde hastalıklara karşı tehlike içerisinde olup olmadığının tespit edilmesini sağlayacak. Bugüne kadar Türkiye'de özellikle sağlık alanında benzer çalışmalara çok sık rastlanmazken İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yapılan çalışmalar olumlu sonuçlandı.

Testler Olumlu!

Yapılan çalışmalar sonrasında test sürecinin başarılı bir şekilde atlatıldığı belirtilirken çalışmada görev alan isimler; İYTE Kimya Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız, kimya bölümü 2. sınıf öğrencisi Hakan Berk Aydın ve bilgisayar mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Cihan Toklucu oldu.

BİORGB adlı proje için yapılan tanıtımlar kısa süre içerisinde Türkiye'de ilgi görürken bundan sonraki çalışmaların daha çok mobil ve teknolojik altyapı üzerinden yapılacağı da şimdiden görüldü. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamalarda kan tahlilleri için 48 saate varan bekleme süresinin gerektiği fakat uygulamalar sayesinde sonuçların hemen alınabileceği ifade edildi.