Tekirdağ'da kimyasal gaz tehlikesi: 29 işçi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 29 işçi yaralandı. Kimyasal gaz endişesiyle civardaki fabrikalar da boşaltıldı.

Güncellenme 12 Nisan 2017 11:25

Tekirdağ'da bir fabrikada meydana gelen patlama soırasıdna 29 kişi yaralandı. Kimyasal gaz tehlikesi bulunan patlamadan etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı. patlamanın gerçekleştiği fabrikanın çevresindeki fabrikalar da önlem amacıyla boşaltıldı.

Tekiradağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde organize sanayi bölgesinde kurulu bulunan özel sektöre ait bir tekstil fabrikasında, bu sabah saatlerinde kazanlardan birinde patlama oldu.

Fabrikadan dumanlar yükselirken, bundan etkilendiği belirtilen 29 işçi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kimyasal gaz tehlikesine karşı, çevredeki diğer bazı fabrikalarda çalışan işçiler de önlem olarak evlerine gönderildi.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ile Belediye Başkanı Vahap Akay olay yerinde incelemelerde bulundu.

Patlamayla ilgili açıklama yapan Kaymakam Abban, "Kazanın bir tanesinde kimyasal reaksiyon redeniyle aşırı ısınmadan dolayı patlama meydana gelmiş. Koku ve duman nedeniyle fabrika boşaltıldı" dedi.

Fabrikada itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile dumanlar kontrol altına alındı.

NTV