Tekin Acar Kozmetik Fransızlara satılıyor

Türkiye genelinde 79 mağazası bulunan Türk kozmetik devi Tekin Acar Kozmetik Fransa merkezli Sephora Kozmetik tarafından devralındı.

Güncellenme 18 Nisan 2017 12:17

Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık Ticaret AŞ’nin, Fransa merkezli Sephora Kozmetik tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Merkezi Fransa'da bulunan Sephora Kozmetik, Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık Ticaret AŞ'yi devralmak için Rekabet Kuruluna başvurdu.

Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Tekin Acar Kozmetik Mağazacılık Ticaret AŞ’nin, Sephora Kozmetik AŞ tarafından devralınması için Kurula başvuruldu.

Sephora'nın 33 ülkede 2 bin 300 mağazası bulunuyor.

AA