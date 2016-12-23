TCL İlk BlackBerry Modeli İle Dikkat Çekiyor!

TCL BlackBerry marka lisansını alırken markanın bu alanda büyük planları olduğu tahmin ediliyor. Üstelik ilk model için bilgiler şimdiden gelmeye başladı.

Güncellenme 23 Aralık 2016 18:35

Çinli elektronik devi TCL, Perşembe günü ilk BlackBerry marka telefonlarını ABD akıllı telefon pazarında zorlu bir göreve sundu. Mobil sektörde artık daha etkin olmak isteyen TLC, bu konuda piyasaya yokları oynayan BlackBerry ile anlaşma masasına otururken bu anlaşma sonrasında TLC’nin nasıl karşı çıkacağı ve Blackberry’nin nasıl küllerinden doğacağı da merak ediliyor.

BlackBerry, yıllar önce akıllı telefonun kalitesini ve yeniliğini sadece Apple'a karşı geliştirirken, temel amaç Apple’ın yerini almaktı. Fakat bu yolda pek çok farklı rakip es geçildiği gibi Blackberry için yolun sonu kısa sürede geldi.

Kanada şirketi Eylül ayında akıllı telefon bölümünü kapatacağını açıklasa da yapılan görüşmeler ile birlikte haklar verildi.

CES’te Görülecek!

Önümüz ay Las Vegas'ta düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) yeni BlackBerry telefonları TLC tarafından tanıtılacak.

TCL Kuzey Amerika Başkanı Steve Cistulli tarafından yapılan açıklama ile CES için detaylı planlar duyurulurken Blackberry adı ile önemli bir marka portföyü geliştirileceğini belirtti.

TCL Ortak Olmuştu

Daha önce BlackBerry ile ortak bir şekilde iki BlackBerry markalı Android telefonu ortaya çıkaran TCL, DTEK50 ve DTEK60 için önemli bir katkı yapmıştı.