T.C Kimlik Kartları nasıl alınacak?

Yeni yıla girmeden bazı belirlenen pilot bölgelerde dağıtımı gerçekleştirilen yeni kimlik kartları 2 Ocak 2017 itibariyle tüm yurtta dağıtılmaya başlandı.

Güncellenme 02 Ocak 2017 13:27

Geçtiğimiz günlerde çeşitli pilot bölgelerde dağıtımı gerçekleştirilen T.C Kimlik Kartları 02 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm yurtta dağıtılmaya başlandı. Peki, yeni kimlik kartları nasıl olacak? vatandaşlar yeni kartları nerelerden temin edebilecek?

İnternet üzerinden başvuru yapılacak

T.C Kimlik Kartlarını kolay yoldan almak isteyen ve sıra bekleyecek vakti olmayan vatandaşlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen e-kimlik randevu sistemi ile randevu alarak kimlik kartlarını almak için işlem başlatabilirler.

Yeni T.C Kimlik Kartlarına sahip olmak isteyen vatandaşlar "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/" adresi üzerinden online bir şekilde randevu alarak kimlik kartlarını alabilecekleri işlemlerin ilk aşamasını başlatmış oluyorlar.

T.C Kimlik Kartı alabilmek için gerekli evraklar nelerdir?

Çağırılan randevu tarihinde nüfus müdürlüklerine giden vatandaşlar kendilerinden istenen birkaç evrakla birlikte başvurusunu gerçekleştirmek zorunda. İl kez kimlik kartı için başvuru yapacak olan vatandaşlar, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraflarını ve son kullanacakları nüfus kimliklerini ya da pasaport, ehliyet gibi herhangi bir resmi kimlik evraklarını götürecekler.

Nüfus müdürlükleri bilgileri kontrol ederek kartı sahibine verecek

Evraklar nüfus müdürlüklerindeki personeller tarafından kontrol ve teyit edilecek, başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarasını sorgulayacak, ardından kimlik kartı bilgileri ve son aldığı kimlik kartı bilgilerini kontrol edecek.

Nüfus müdürlüğünde hangi işlemler yapılacak?

İlk kez T.C Kimlik Kartı başvurusunda bulunan yurttaşın biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem sol içi alınacak.

15 yaş ve üstü kendi başına başvuruda bulunabilecek

15 yaşını doldurmuş olan tüm T.C kimlik sahipleri bireysel başvuruda bulunarak kimlik kartlarını alabilecek.

10 yıl süreyle kullanılacak

Yeni kartların kullanım ömrü ise 10 yıl olarak belirlendi.

Yeni kimlik kartları ne kadar ücret ödenecek?

İlk kez T.C Kimlik Kartı almak için başvuranlar, doğum nedeniyle kimlik kartı başvurusunda bulunanlar ve değiştirme nedeniyle kimlik kartı almak için başvuruda bulunanalar 16 TL ücret ödeyecek. Ancak kayıp nedeniyle yeni bir kimlik kartı başvurusunda bulunana vatandaşlar 32 TL ücret ödemek durumunda kalacaklar.

Yurt içinde 30 gün yurt dışında 60 gün süreyle gerçekleşen doğum olaylarının bildirilmesi durumunda doğum nedeniyle kimlik kartı başvurularından ücret tahsil edilmeyecek.

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