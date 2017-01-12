TBMM’de ‘kürsüyü kim kırdı’ gerginliği yaşandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) dün yaşanan arbedede kırılan kürsüyü kimin kırdığıyla ilgili bugün tartışma yaşandı.

Güncellenme 12 Ocak 2017 16:37

Anayasa değişikliği teklifi sırasında yaşanan tartışmalar sırasında çıkan arbede de dün kırılan kürsüyü bugün de kimin kırdığıyla ilgili tartışmalar başladı.

Dün kırılan kürsü bugün onarılarak kullanıma hazır hale getirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 'Dün bu kurulda, gazi meclisimizde kimseye yakışmayan olaylar yaşadık. Bu kürsüye saldıran, işgal eden, Meclis'teki vekilleri konuşturmayan, bizi engellemeye çalışanları millet görmüş oldu. Size rağmen daha demokratik bir Türkiye istiyoruz. Size rağmen saltanata karşı çıkarak, daha çok demokrasinin olduğu bir ülke istiyoruz. Vursanız da kırsanız da bu kürsüyü kaldırmaya çalışsanız da biz buradayız' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, 'Bülent Turan konuşmasında CHP'yi bu kürsüyü yıkmakla itham etmiştir konuşmak istiyorum' diye söz aldı.

Özel konuşmasında, 'Dün yaşananların bu Meclis'e yakışmadığı konusundaki ifadelere katılıyorum. Bu Meclis'te dün yaşanan olaylar sırasında gerek AK Partili Fatih Şahin arkadaşımızın gerekse yaralanan tüm arkadaşlarımızın tüm üzüntüsü içindeyiz. Ama ancak siyaset yapıyorsanız şunu bilin doğrulardan ayrılarak, gerçek dışı bir şeyler söylenerek, algı yönetimi yaparak gerçekleri yanıltamazsınız.

Dün CHP, sizlere defalarca şunu söyledi; Meclis'i ortadan kaldıracak, yetkilerini başkasına devredecek maddeyi gece milletten kaçırarak görüşmeyin. Bunu yarın yapalım yoksa buna demokratik tepkimizi göstereceğiz dedik. CHP olarak geldik konuşmamızı yaptık, 7 dakika dayanamadınız. Geldiniz bu kürsüyü tutup, geldiniz 300 kişi bu kürsüyü devirdiniz, bunu söküp saraya götürmeye kalktınız.

Bakın dün sizin gözlerinize baktım, bir gece önce kendiliğinden kulisimize gelip bir bardak çayımızı içmeye gelenler, dün buraya kanımızı içmeye gelmişlerdi' dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, 'Kürsünün korunması kavramını birkez daha düşünmemiz gerekiyor. Kürsünün dokunulmazlığı kavramı, sadece kürsüde hatip varken onun dokunulmazlığı değildir. Kürsüde hatip olmasa bile kürsünün korunması gerekir ve kutsallığı söz konusudur' diye konuştu.

CNN Türk