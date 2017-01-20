TBMM’de bugün de 'kürsü işgali' kavgası çıktı

Dün Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın kendini kürsü mikrofonuna kelepçelemesiyle başlayan kavga bugün de ‘kürsü işgali’ şeklinde devam eti.

Güncellenme 20 Ocak 2017 15:29

Milliyet’te yer alan habere göre, CHP ve MHP’lilerin atışmasına AK Partililer de katıldı. CHP’li Hüsnü Bozkurt’un üzerine yürüyen AK Partili Halis Dalkılıç güçlükle yatıştırıldı.

“MHP de kürsü işgal etmişti”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Partililerin anayasa görüşmeleri sürecinde kendilerini en çok hedef aldıkları “kürsü işgali” tepkilerine yanıt verirken, 2012 yılında Büyükşehir Yasası görüşmelerinde AK Parti’ye karşı MHP’lilerin de kürsü işgal ettiklerini anımsattı.

“Muhalefete muhalefet etmek istemezdim”

Özel, “Muhalefete muhalefet etmek istemezdim” dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da partisine yönelik “hükümet pazarlığı” iddialarına yanıt verirken, 7 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti-CHP arasındaki istikşafi görüşmeleri anımsatınca ortam bir anda gerildi.

CHP’liler ile MHP’liler arasında “pazarlık” polemiği karşılıklı atılan laflarla sürdü. CHP’lilerin pazarlık iddialarına Başbakan Binali Yıldırım’ın sözlerinin yol açtığını anımsatmaları üzerine tartışmaya AK Partililer de katıldı. Gerilim büyüyünce oturumu yöneten Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı birleşime ara verdi. Tartışmalar arada daha da tırmandı.

''Pazarlık yapan şerefsiz"

AK Partili Osman Aşkın Bak, CHP’lilere sert tepki gösterirken, MHP’li Divan Üyesi Zihni Açba, “Kim pazarlık yaptıysa şerefsizdir, ama yapılmadığı halde yapıldı diyen de beş katı şerefsizdir” diye bağırdı. CHP’li Özel, “muhataplarınız söylüyor” deyince AK Partililer sert tepki gösterdi. Meclis’teki kürsü işgali olayında bacağından ısırıldığını iddia eden AK Partili Muhammet Balta, Özel’e, “Niye çarpıtıyorsun, iş arama Özgür, doğru konuş” dedi.

CHP’li Hüsnü Bozkurt, “Niye itiraz ediyorsunuz, Başbakan söyledi” deyince, AK Partili Halis Dalkılıç, Bozkurt’un üzerine yürüdü. Dalkılıç’ı AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve AK Partili vekiller güçlükle durdurdu. Bozkurt, “O lafın karşılığı ahlaksız değildi, ayıplıyorum, yakışmadı” deyince de Dalkılıç, “Sen önce ahlaklı konuş” tepkisini verdi, Bozkurt da, “Terbiyesiz, haddini bil” dedi.

CHP'li İnce: “FETÖ’cü olmadıklarını kanıtlamaya çalışıyorlar”

CHP’li Muharrem İnce ise AK Partilileri hedef alarak, “Açıktan oy kullanıp, yüksek sesle konuşup kavga edenler FETÖ’cü olmadığını kanıtlamaya çalışıyor” dedi. AK Parti sıralarından İnce’ye de tepki geldi.

Milliyet