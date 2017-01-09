TBMM Başkanı Kahraman yoğun bakımda tedavi altında

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak solunum yolunda enfeksiyon olduğu bildirildi.

Güncellenme 09 Ocak 2017 13:59