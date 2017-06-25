Tarkan Bakü'yü salladı
Türk pop müziğinin ünlü ismi Tarkan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sahne aldı.
Türk pop müziğinin ünlü ismi Tarkan, başkent Bakü'de düzenlenen Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i seyircileri için sahne aldı.
Hazar Denizi kıyısındaki parkta sahneye çıkan Tarkan, "Yolla", "Sevdanın son vuruşu", "Dudu" ve "Vay anam vay" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
Yerli ve yabancı binlerce kişinin izlediği Tarkan, sahne performansıyla büyük beğeni topladı.
Azerbaycan Grand Prix'i boyunca yarışseverler, ABD'li müzik grubu The Black Eyed Peas ile pop şarkıcısı Nicole Scherzinger'in performansını izleme imkanı bulacak.
Yarışların son günü olan 25 Haziran Pazar günü ise ABD'li şarkıcı Mariah Carey sahneye çıkacak.
AA