Tarihi Kadro Belli Oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. haftada karşılaşacak olan Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı öncesi kadrolar belli oldu.

Güncellenme 06 Aralık 2016 22:12

Tarihinde ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkma şansı bulunan Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 11'leri

Beşiktaş: Fabri, Beck, Marcelo, Tosiç, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Olcay, Aboubakar
Yedekler: Tolga Zengin, Atınç Nukan, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Kerim Frei, Gökhan İnler, Cenk Tosun

Dinamo Kiev: Rudko, Antunes, Domagoj Vida, Burda, Khacheridi, Sydorchuk, Rybalka, Buyalsky, Besedin, Yarmolenko, Gonzalez


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