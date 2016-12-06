Tarihi Kadro Belli Oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. haftada karşılaşacak olan Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı öncesi kadrolar belli oldu.
Tarihinde ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkma şansı bulunan Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.
Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 11'leri
Beşiktaş: Fabri, Beck, Marcelo, Tosiç, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Olcay, Aboubakar
Yedekler: Tolga Zengin, Atınç Nukan, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Kerim Frei, Gökhan İnler, Cenk Tosun
Dinamo Kiev: Rudko, Antunes, Domagoj Vida, Burda, Khacheridi, Sydorchuk, Rybalka, Buyalsky, Besedin, Yarmolenko, Gonzalez