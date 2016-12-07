Taraftarları Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0 yenilen Beşiktaş'ı taraftarları yalnız bırakmayarak İstanbul'a dönüşte havalimanında karşıladı.

Güncellenme 07 Aralık 2016 10:33

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0 yenilen Beşiktaş, İstanbul'a döndü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan maçı farklı kaybeden siyah-beyazlı ekip, sabaha karşı Atatürk Havalimanı'na geldi. Beşiktaşlı taraftarlar, karşıladıkları takımlarına tezahüratlarla destek ve moral verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Beşiktaş, zirve mücadelesi verdiği Spor Toto Süper Lig'de 10 Aralık Cumartesi günü Vodafone Arena'da Bursaspor'u konuk edecek.

AA