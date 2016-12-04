Taraftarlardan Gökhan Gönül'e dolarlı tepki

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında, taraftarlar 9 yıllık Fenerbahçe macerasının ardından Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'e büyük tepki gösterdi.

Güncellenme 04 Aralık 2016 13:22

Gökhan Gönül'e Ülker Stadı'nda büyük tepki vardı. Fenerbahçe taraftarı eski oyuncuları Gökhan Gönül'e büyük tepki gösterdi.

Gökhan Gönül sahaya çıktığında tribünler, tecrübeli oyuncu aleyhine tezahüratta bulundu. Bazı taraftarlar ise Gökhan Gönül'ün resmi bulunan para şeklindeki pankart açtı.

Gökhan Gönül'ün pankartta yer alan görseli sahte para halinde taraftarlara dağıtıldı.

Beşiktaş taraftarlarının tribüne çağırdığı ilk isim de Gökhan Gönül oldu.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic, tribünlerden gelen yabancı bir madde nedeniyle yerde kaldı.Kısa süre yerde oturan Tosic, daha sonra ısınma hareketlerine devam etti.

NTV