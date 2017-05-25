Talisca'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı

Beşiktaş, Talisca'nın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Güncellenme 25 Mayıs 2017 23:34

Bu sezon sergilediği performansla siyah-beyazlı takımın en önemli isimlerinden olan ve takımda kalıp kalmayacağı konuşulan Brezilyalı Anderson Talisca, Beşiktaş'ta kalıyor.



Benfica'dan geçen sezon başında 2 yıllığına kiralanan Brezilyalı orta sahanın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı TFF'ye bildirildi. Talisca'nın siyah-beyazlılarla olan yeni sözleşmesi ve TFF lisansı 5 Mayıs 2018'e kadar uzatıldı. Buna göre yıldız futbolcunun Beşiktaş ile 2017-2018 sezonunda da sahadaki yerini alması bekleniyor.

25 MİLYON EURO ŞARTI

Beşiktaş'a iki yıllık kiralık sözleşme ile gelen Talisca'nın satın alma opsiyonu ise 25 milyon euro. Bu süre içinde Talisca için Benfica kulübüne 25 milyon euro ödeyen kulüp Talisca'nın bonservisini alacak. Yani yaz döneminde Talisca'nın başka bir kulübe gitme olasılığı devam ediyor. Bu durumda da sözleşme gereği Benfica kulübü Talisca'nın kiralama ücretini Beşiktaş'a iade edecek. Yani Talisca satılırsa Beşiktaş'ta bedava oynamış olacak.

NTV