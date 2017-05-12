Talisca'dan dünyadaki benzer örneklerle dolu savunma

Beşiktaş Kulübü'nün 1 maç cezası onanan Anderson Talisca için hazırladığı 23 sayfalık savunmanın detayları ortaya çıktı.

Güncellenme 12 Mayıs 2017 21:50

Siyah beyazlı kulüp, savunmasında yaşanan benzer olaylardan örnekler sundu.

Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca'nın cezasının kaldırılması için Tahkim Kurulu'na geniş kapsamlı bir savunma yaptı.

Cezanın açıklanmasının ardından ilk olarak Tahkim Kurulu’ndan duruşma talebinde bulunan siyah beyazlılar, olumsuz cevap aldı. Bu gelişme üzerine 23 sayfalık detaylı bir savunma hazırlayan yönetim kurulu, yaşanan benzer olaylardan örnekler sundu.

Dosyada 2013-2014 sezonunda oynanan Galatasaray-Kardemir Karabükspor maçında konuk takımdan Lomana Lua Lua’nın, yardımcı hakeme yaptığı aynı hareket hatırlatıldı. Lua Lua'nın Disiplin Kurulu'na sevkine gerek duyulmadığı hatırlatıldı.

Bu sezon Bundesliga’da oynanan Hertha Berlin-Bayern Münih maçının ardından Bavyera ekibinin teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin rakip takım taraftarına yaptığı hareket sonrası, disipline sevk edildiği ancak sadece para cezası aldığı vurgulandı.

2015 yılında Brezilya Ligi’nde oynanan bir müsabakada Internacional forması giyen Fabricio’nun kendi taraftarına da yine aynı eylemde bulunduğu ve ceza almadığı dosyaya eklendi.

Ayrıca geçmiş yıllarda verilen erteleme kararları emsal gösterildi. Savunmada cezanın kaldırılması, cezanın para cezasına çevrilmesi ya da ertelenmemsi talebinde bulunuldu

Dosyayı inceleyen Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği kararı onadı.

NTV