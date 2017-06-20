Talisca MANU'ya mı gidiyor?

Portekiz basını Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızının Manchester United ile anlaştığını yazdı.

Güncellenme 20 Haziran 2017 21:58

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Anderson Talisca için bir iddia da Portekiz'den geldi. Portekiz basınında Brezilyalı futbolcunun Manchester United ile anlaştığını haberi yer aldı.

Ojobo internet sitesi, Talisca'nın İngliz ekibi ile el sıkıştığını, kulüplerin anlaşması halinde transferin gerçekleşeceğini duyurdu.

Haberde ayrıca Beşiktaş'ın Brezilyalı'nın yerine Benfica'nın 26 yaşındaki Perulu oyuncusu Andre Carillo'nun transfer edebileceğini bilgisine de yer verildi.



Talisca bir süre önce verdiği röportajda Jose Mourinho'nun kendisine olan ilgisini bildiğini açıklamıştı.