Taliban'ın Afganistan'daki katliamında 140 askerin öldüğü açıklandı

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Şahin Kolordu Komutanlığı'na düzenlen silahlı saldırıda 140 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 150 yaralı var.

Güncellenme 22 Nisan 2017 20:10

Taliban Afganistan'da katliam yaptı. Afgan ordusu kaynakları, Mezar-ı Şerif yakınlarındaki askeri üssü hedef alan saldırıda 140 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Asker üniforması Giyen saldırganların üsteki mescid ve yemekhaneyi hedef aldığı belirtiliyor. Teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi, 1 saldırgansa canlı olarak yakalandı. Askeri kaynaklar ölü sayısının daha da artabileceğini ifade ediyor. Şu ana kadar Afgan yönetiminden resmi bir açıklama gelmedi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise saldırıda en az 50 Afgan askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Albay John Thomas, saldırının Belh iline bağlı Mezar-ı Şerif şehrine yakın Şahin Kampı'na yönelik olduğunu söyledi Thomas, "Görünüşe göre saldırı, içinde Afgan askerlerinin ve muhtemelen sivillerin de olduğu bir cami ve yemekhaneye yönelikti" dedi.

Saldırı ile ilgili bilgilerin gelmeye devam ettiğini ifade eden John Thomas, söz konusu saldırıda hiç bir ABD ve koalisyon askerinin hayatını kaybetmediğini ve yaralanmadığını kaydetti.

Taliban saldırısına karşılık veren Afgan askerlerinin de Taliban mensubu bir kaç kişiyi öldürdüğünü ifade eden Thomas, ABD'nin bölgeye askeri destek yapmaya başladığını da belirtti.

NTV