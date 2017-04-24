Taksim'de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için son karar verildi

DİSK Başkanı Kani Beko ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yapılan görüşme sonucunda 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmayacağı açıklandı.

Güncellenme 24 Nisan 2017 12:28

Dünya ülkeleriyle birlikte Türkiye'de de İşçi ve Emekçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bu yıl da Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi alanlarında kutlama yapılamayacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve DİSK Başkanı Kani Beko arasında yapılan görüşme sonrası 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmayacağı açıklandı.