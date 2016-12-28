Taksilerde yeni dönem
İstanbul'da en kısa mesafe ücreti 8.75 lira olarak belirlendi.
İstanbul'da taksilerde artık indi bindi ücreti alınacak. En kısa mesafe ücreti 8.75 lira olarak belirlendi.
İstanbul’da kısa mesafe sorununu çözmek için indi-bindi ücreti alınmasına karar verildiği açıklandı. Bundan böyle taksilerde en kısa mesafe ücreti 8.75 Lira olacak.
Taksiciler Odası ayarlama tarihi için bilgi verileceğini de açıkladı.
Ay başında da Kadıköy-Bostancı hattı üzerinde çalışan taksi dolmuşların ücretlerine zam gelmişti.
Yeni tarifeye göre araçlarda indi-bindi 2 liradan 2,5 liraya çıkmış, ara duraklar arasında yolculuk 2,5 liradı 3 lira olmuştu. Kadıköy-Bostancı arası ise 3 liradan 3,25 liraya yükselmiş, Bostancı-Taksim arası yolculuk 7 liradan 8 liraya, Kadıköy-Taksim ise 5,5 liradan 6,5 liraya çıkmıştı.
NTV