Taksilerde yeni dönem

İstanbul'da en kısa mesafe ücreti 8.75 lira olarak belirlendi.

Güncellenme 28 Aralık 2016 23:20

İstanbul'da taksilerde artık indi bindi ücreti alınacak. En kısa mesafe ücreti 8.75 lira olarak belirlendi.

İstanbul’da kısa mesafe sorununu çözmek için indi-bindi ücreti alınmasına karar verildiği açıklandı. Bundan böyle taksilerde en kısa mesafe ücreti 8.75 Lira olacak.

Taksiciler Odası ayarlama tarihi için bilgi verileceğini de açıkladı.

Ay başında da Kadıköy-Bostancı hattı üzerinde çalışan taksi dolmuşların ücretlerine zam gelmişti.

Yeni tarifeye göre araçlarda indi-bindi 2 liradan 2,5 liraya çıkmış, ara duraklar arasında yolculuk 2,5 liradı 3 lira olmuştu. Kadıköy-Bostancı arası ise 3 liradan 3,25 liraya yükselmiş, Bostancı-Taksim arası yolculuk 7 liradan 8 liraya, Kadıköy-Taksim ise 5,5 liradan 6,5 liraya çıkmıştı.

NTV