Takımlar tek yürek:"Yıldızlar Karması" teröre karşı sahada!

Spor Toto Süper Lig'in yerli ve yabancı futbolcuları, 22 Aralık Perşembe günü dayanışma amaçlı bir "Yıldızlar Karması" maçı oynayacak. Maçın geliri

Güncellenme 19 Aralık 2016 18:28

Süper Lig'deki yerli ve yabancı oyuncular, perşembe saat 20:00'de Vodafone Arena'da "Yıldızlar Karması" adı altında dayanışma maçı yapacak.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 Aralık Perşembe günü dayanışma amaçlı bir "Yıldızlar Karması" maçı oynanacağı duyuruldu.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin son dönemde maruz kaldığı terör saldırıları karşısında futbol ailesi birlik beraberlik gösteriyor. Bu çerçevede Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerimizde forma giyen yerli ve yabancı oyuncular, 22 Aralık Perşembe günü "Yıldızlar Karması" adı altında bir dayanışma maçı yapacak.



Bu maç öncesinde yarın (20 Aralık Salı) TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in katılacağı bir basın toplantısı düzenlenecek. Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek toplantı saat 12.00'de başlayacak.



BJK Vodafone Arena'da saat 20.00'de başlayacak "Yıldızlar Karması" dayanışma maçından elde edilecek tüm gelir bağışlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyonunda gerçekleşecek organizasyona Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da teşrif edecekler."