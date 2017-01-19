Tahran'da bina çöktü: En az 30 ölü

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan en yüksek binalardan birinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çökmesi sonucu 30 kişi öldü. Çok sayıda yaralı var.

Güncellenme 19 Ocak 2017 13:05

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan en yüksek binalarından birinde çıkan yangın sonucu bina çöktü. Yangına müdahale eden 30 itfaiyeci yaşamını yitirdi. Ayrıca binada göçük altında kalan birçok insan bulunduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Çok sayıda yaralı var.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği binasının bulunduğu İstanbul Dört Yol kavşağında (Çahar Rahı İstanbul) yer alan plastik ve tekstil atölyelerinin bulunduğu 17 katlı Plasku İş Merkezi çıkan yangın sonucu çöktü.

Enkaz altında en az 50 kişinin olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: CNN Türk