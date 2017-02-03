Tablet Pazarı Yüzde 20,1 geriledi

Tablet pazarı 4. çeyrekte düşüş eğilimini sürdürdü ve tablet nakliyelerinin adeta dip yaptığı görüldü.

Güncellenme 03 Şubat 2017 20:18

Uluslararası Veri Şirketi (IDC) Worldwide Quarterly Tablet Tracker'ın ön verilerine göre, satıcılar dördüncü çeyrekte tablet satışlarında oldukça geriledi. Bir yıl önce aynı çeyreğe göre yüzde 20,1 oranında düşüş yaşanan sektörde sadece 52,9 milyon tablet satıldı.

Apple’ Önde!

Apple, % 24.7 pazar payı kaparak 4. çeyrekte 13.1 milyon adet sattı ve tablet sektörünün lideri olmayı başardı. IDC, iPad Air serisi 2 ve Mini tabletlerin Apple için en yoğun satılan tabletler olduğunu söylerken, tüm bu satış işlemleri Apple adına gelir sağladı.

Sevk edilen her 10 tane tablet için, Apple 1 iPad Pro tableti sattı. Samsung listede ikinci olmayı başardı. 8 milyonluk satış yapan Samsung % 15.1 pazar payını yakaladı. 2015 yılının aynı çeyreğine göre % 11.4 düşüş yaşaması da gözlerden kaçmadı. Amazon ve Lenovo ise % 6,9 ve % 6,3 pazar payı ile sıralamaya giren diğer markalar oldu.

Orta ve Doğu Avrupa gibi gelişmekte olan bazı pazarlarda gelecekte büyüme beklenen tablet sektöründe büyümeyi özellikle Afrika ve Orta Doğu’da düşüş devam ediyor. 2016 yılının tümünde 174.8 milyon adetlik sevkiyat, 2015 yılına göre yüzde 15.6 düşüş olduğunu gösterirken raporlarda ikinci yılda azalan sevkiyatlar dikkat çekiyor.