T-Mobile’den Note 7 Güncellemesi Başladı!

Geri toplanamayan Galaxy Note 7 modelleri için T-Mobile tarafından Note 7 güncellemesi yayınlanmaya başlandı.

Güncellenme 28 Aralık 2016 22:11

Samsung tarafından Ağustos ayı içerisinde piyasaya sunulan fakat yaşanan patlama olayları sonrasında piyasadan toplanmak zorunda kalan Galaxy Note 7’ler için iade işlemleri yapmayan kullanıcılara yönelik önemli bir hamle geliyor. Konu ile ilgili yapılan önceki açıklamalarda telefonların kullanım dışı kalması adına Samsung tarafından önemli bir güncellemenin yapılacağı belirtilirken bu güncellemelere mobil operatörlerin de destek vereceği duyuruldu.

T-Mobile’den Destek!

Operatör üzerinden satın alınan tüm telefonlara yollanmaya başlayan yeni güncellemeyi alan kullanıcıların Galaxy Note 7 kullanması artık mümkün olmayacak. Bu açıdan kullanıcıların telefonları üzerinden herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına değişim programı kapsamında telefonlarını iade etmesi gerekiyor. Yaz aylarından itibaren başlatılan değişim programlarında telefon ücretinin geri alınması ya da farklı bir Samsung modeline geçiş yapılması söz konusu. Bu açıdan yapılacak iade ile kullanıcıların herhangi bir hak kaybı söz konusu olmayacağı gibi güvenli ve patlama riski bulunmayan telefonlara geçiş yapılması sağlanacak.

Samsung tarafından bugüne kadar yapılan çağrılar ile kullanıcılara sürekli bu konuda gerekli bildirimler yapılırken tüm duyurular ve uyarılara rağmen istenen geri dönüş sağlanamamış ve piyasada Galaxy Note 7 modelleri kullanılmaya devam etmişti. Samsung son bir çaba olarak telefonları tamamen iptal etmeyi hedefliyor ve bu hamle sonrasında geri dönüşüm oranının ne kadar olacağı da merak ediliyor.