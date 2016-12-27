T-Mobile Galaxy Note 7’yi Bitirecek Güncellemeyi Sunacak

T-Mobile, Galaxy Note 7'nin şarj yeteneğini iptal edecek yazılım güncellemesini sunmaya başladı.

Güncellenme 27 Aralık 2016 22:44

T-Mobile, Amerika Birleşik Devletleri'nde ağında kayıtlı olan tüm Galaxy Note 7 birimlerine hizmet veren tüm cihazlara yeni güncelleme sunacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda ABD'de Samsung Galaxy Note 7'nin güncellemesini sunacak AT & T ve Sprint'in ardından üçüncü firmanın T-Mobile olacağı ifade edilirken bu güncellemeler sonrasında telefonların kullanımı tamamen engellenecek. Üstelik Samsung’a karşı çıkan Verizon bile bu konuda geri adım attı ve güncellemeyi yayacağını duyurdu. Bu açıdan Note 7 kullanıcıları için artık geri dönüşü olmayan bir yoldan söz edilebilir.

Güncelleme Yayınlanmaya Başladı

T-Mobile, Galaxy Note 7 sürümüne yönelik güncelleme yayınlamaya başladığını resmen duyurdu. Böylece, 27 Aralık'tan başlayarak, ürün yazılımı sürümü N930TUVU2APL2 T-Mobile Galaxy Note 7 telefonlarına aktarılıyor. Bu aktarım çalışmaları tamamlanan cihazlar ise mevcut şarj bittikten sonra herhangi bir şekilde telefonun şarj edilmesi ve kullanılması mümkün olmayacak.

Bu güncelleme Samsung'un ABD'de satılan tüm Galaxy Note 7 telefonlarının geri alınmasına gönderilmesine yönelik son adımlardan birisi olacak. T-Mobile’nin dışında diğer hizmet sağlayıcılarından AT & T, Sprint ve Verizon da güncellemeyi önümüzdeki günlerde başlatacak. Böylece Galaxy Note 7'yi henüz iade etmeyen kişiler için artık iade için kaçış noktası da kalmadı. Özellikle güncellemeler sonrasında mevcut Note 7 sahiplerinin tutumunun nasıl olacağı merak ediliyor.