Swarm’da Yeni Dönem Başlıyor!

Son dönemlerde daha popüler hale gelen Swarm, arkadaşlık istekleri için yeni bir düzenlemeyi duyuruldu.

Güncellenme 08 Şubat 2017 19:22

Yer bildirme uygulaması olarak gündeme gelen ve daha sonrasında kısa süre içerisinde popüler bir hale gelen Swarm, arkadaşlık isteklerinde yeni bir özelliği ekliyor. İsteyen herkesin birbirine arkadaşlık göndermesini engelleyecek olan bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar kimlerin arkadaşlık isteği gönderebileceğini daha kolay bir şekilde belirleyebiliyor. Özellikle yer bildirim uygulaması olması sebebiyle aynı yerde bulunan kişilerin birbirine arkadaşlık göndermesi ve bu konuda farklı sorunların yaşanabilmesi bugüne kadar Swarm için en büyük handikaplardan birisi olarak görülüyordu. Bu açıdan sahte hesaplar üzerinden gelen arkadaşlık isteklerinin de engellenmesi ve kişilerin arkadaşlık isteklerini kontrol altına alabilmesi adına yeni bir gizlilik ayarı geliyor.

Swarm Güncellemesi Neler Getiriyor?

Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılarının yararlanabileceği bu düzenleme sayesinde sadece arkadaşlarımın arkadaşları tarafından kişilerin kendisine arkadaşlık göndermesini istemesi mümkün olacak. Yeni ayarları etkinleştirmek isteyen kullanıcılar Swarm uygulamasını açtıktan sonra uygulama ayarları, gizlilik ayarları adımlarını takip ederek arkadaşlık istekleri bölümünde sadece arkadaşlarının arkadaşlarını seçeneğini işaretlemesi yeterli olacak

Bu işlemlerin yapılmasının ardından arkadaşlık gönderimlerinde belirli bir kriter getirileceğinden dolayı kişiler kolay bir şekilde arkadaşlık isteklerinin önlenmesini sağlayabilecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda kullanıcıların bu durumdan yararlanma noktasında ayarlarını kontrol edebileceği belirtildi.